ونشر صلاح في حسابه على موقع "تويتر"، صورة تجمعه بكلارك، مع تعليق يقول: "مع أم التنانين نفسها" مع وجه مبتسم، في إشارة إلى دور الممثلة بالمسلسل الأسطوري.

والتقى صلاح عددا من نجوم الفن، خلال حفل مجلة "تايم" الأميركية التي اختارت اللاعب صاحب الـ26 عاما، بين أكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم، من بينهم كلارك ورامي مالك، الممثل الأميركي صاحب الأصول المصرية الحاصل مؤخرا على جائزة أوسكار.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن صلاح أحد معجبي مسلسل "غيم أوف ثرونز"، الذي يحظى بشعبية جارفة على مستوى العالم.

ويسعى لاعب منتخب "الفراعنة" إلى العودة إلى ليفربول سريعا، من أجل اللحاق بلقاء هادرسفيلد تاون، الجمعة، في المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتخلف ليفربول بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل 3 جولات من النهاية، ويأمل في أي تعثر لحامل اللقب من أجل تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990.