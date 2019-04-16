وشهد أحد شوارع البرازيل حادث سير مروع، إذ قامت شاحنة بتغيير مسارها دون إعطاء إشارة للشاحنة التي تسير خلفها، مما دفع سائق الشاحنة الخلفية للضغط على المكابح بقوة، والسيارة التي تسير وراءه للقيام بالمثل، فيما لم تتمكن الشاحنة خلف السيارة من تخفيف سرعتها في الوقت المناسب.

وفي ثوان معدودة، صدمت الشاحنة الأخيرة السيارة التي أمامها، وصعدت فوقها، لتبقى السيارة الصغيرة وسائقها عالقة في تلك الوضعية المخيفة أسفل الشاحنتين.

وكانت المفاجأة، أن الشخص الذي كان في السيارة، لا يزال على قيد الحياة وقادر على الكلام مع الأشخاص الذين تجمعوا في المكان، لمحاولة إنقاذه.

وبعد أن حطم بعض الأشخاص نافذة السيارة لإنقاذه، أخرج الرجل يده ليعلمهم بأنه ما زال في وعيه، لكنه بقي عالقا في الداخل.

ومع وصول عمال الإنقاذ، تم إخراج الرجل بسلام ونقله جوا لأحد المستشفيات، حيث قال الأطباء إنه يعاني من إصابات لا تهدد حياته، ومن المتوقع أن يتعافى بالكامل من الحادث.

وأوضح عمال الإنقاذ، أن السبب وراء نجاة الرجل من هذا الحادث المميت، هو أنه سقط في المنطقة المخصصة للقدمين أسفل مقعد السائق، وهي المنطقة الوحيدة التي لم تُدمر بالكامل من قبل الشاحنة.