وتسبب الشرطي في إدارة شرطة نيويورك حنق الأم غويرمينا رودريغز، التي ركنت سيارتها في منطقة تجارية في مانهاتن، الخميس، لإرضاع طفلتها إليانا توريس، البالغة من العمر 3 أسابيع، بحسب ما ذكرته صحيفة ميل أونلاين البريطانية.

وبينما كانت رودريغز متوقفة بسيارتها تويوتا، وهي ترضع ابنتها التي كانت تبكي بشدة قبل ذلك، تقدم منها الشرطي وسلمها مخالفة مرور تصل قيمتها إلى 115 دولار.

هذا الأمر أثار غضب رودريغز وحنقها، فسارعت على الفور إلى هاتفها الذكي وقامت بتصوير شرطي المرور وهو يبتعد بعد أن سلمها المخالفة.

وبدا أن الشرطي مستعدا أيضا لجر سيارتها بواسطة شاحنتين لنقل السيارات المخالفة كانتا تقفان مستعدتان أمام سيارتها.

وكانت رودريغز ترضع طفلتها، أسفل رداء يغطيهما، وهي جالسة في المقعد الخلفي للسيارة، وواصلت إرضاعها، بعد فعلة الشرطى، فيما وجهت انتقادات للشرطي، ووصفت بأنه "بليد"، بحسب ما ذكر صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأميركية.

وسمع صوت الأم على الفيديو الذي التقطته بنفسها للشرطي وهي تقول "أنا هنا أقوم بإرضاع طفلتي.. وهو يقوم بمخالفتي.. نعم.. أرضع طفلتي.. وهو يسلمني مخالفة.. يا له من أمر لطيف".

وقالت إنها لاحقا اتصلت بجمعية حقوقية تعنى بالرضاعة، كما اتصلت بمستشارة في شؤون الرضاعة الطبيعية، بينما قال لها أحد مستشاري الرضاعة لها إنه ينبغي أن تتجاهل المخالفة لأن الوضع كان "طارئا".

ويبدو أن إدارة شرطة نيويورك بدأت تحقق في المسألة، بحسب الصحيفة.