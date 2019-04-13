ونقلت صحيفة "مورغنبوست" في هامبورغ الجمعة، أن السائق، 31 عاما، أوقف في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا الأسبوع الماضي وأبلغ بأن سيارته بورش باناميرا المطلية بلون ذهبي لامع ربما تعمي السائقين وتمثل خطورة.

كما طلب من السائق إزالة الورق اللامع الذهبي الذي يغطي السيارة، وأن يعيد تسجيلها، لكن الشرطة تركته يقودها في النهاية.

وأوقف السائق الأربعاء مرة أخرى وأخذت الشرطة مفاتيح سيارته وأوراقه ورفعت لوحات أرقام السيارة قبل أن تنقل السيارة إلى مرأب.

وتم تغريم السائق بمبلغ لم يعلن عنه وسيتعين عليه أن يزيل اللون الذهبي المتوهج قبل أن يتمكن من قيادتها بشكل قانوني مرة أخرى.

وقالت الصحيفة أيضا إن مالكا لسيارة لامبورغيني أوقف في الوقت نفسه بسبب نفس اللون الذهبي الذي يغطي سيارته وأذعن لأوامر الشرطة وقام بإزالته.