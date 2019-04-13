وصف أحد السكان، ويدعى جوردان لويس، حي بلهافن بحي "الخدع"، حيث يزين السكان لافتات الطرق ويوضعوا أشجار عيد الميلاد (الكريسماس) في حفر.

كما قال لويس "لذلك، نحن لا نعرف ما إذا كان شخص ما يقوم بذلك على سبيل المزاح، أو إذا كان شخص ما لديه كثير من بقايا الطعام."

لكن سيباستيان بيرنيغارد، قال إن بعض السكان يخشون احتمالية أن تكون هناك رسالة شريرة وراء البطاطس.

وأضاف "بعض الناس كانوا يفكرون في أن البطاطس المهروسة قد سممت لقتل الحيوانات" ، مشيرا إلى أنه كان معه طبق من البطاطس يوم الثلاثاء، وتابع "لم أكن أتذوقه. لدي قاعدة مدتها ثلاث ثوان، لذلك لم ألمسه. لكن بعض الناس كانوا قلقين".

ليس من الواضح ما إذا كان أي شخص قد أكل البطاطس، وأفادت وسائل الإعلام بأن السكان لم يبلغوا سلطات إنفاذ القانون.

وقالت ميكائيلا لين، وهي من السكان، إن بعض ممن وجدوا أطباق البطاطس لهم صلات بجامعة مسيحية خاصة محلية، الأمر الذي قد يكون بمثابة مفتاح لحل اللغز.