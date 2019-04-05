وبوجب الاتفاق ستحصل ماكينزي على 4 بالمئة من أمازون، ومن من المتوقع أن تتم الموافقة على الطلاق خلال 90 يوما.

وقبل الانفصال كان لجيف بيزوس حصة تبلغ 16 في المائة في أمازون تصل قيمتها إلى أكثر من 140 مليار دولار، مما يجعله واحدا من أغني الافراد في العالم.

وفي تغريدة، قالت ماكينزي إنها ستتخلى عن كل حصصها في "واشنطن بوست" الصحيفة التي اشتراها بيزوس في عام 2013 و"بلو أوريغون"، شركة استكشاف الفضاء التي أسسها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيزوس قوله في تغريدة "أنا ممتن لدعمها ولعطفها أثناء العملية. وأنا أتطلع كثيرا إلى علاقتنا الجديدة كأصدقاء وآباء".

فبعد زواج دام لربع قرن، يسدل جيف بيزوس وماكينزي الستار على رحلة ناجحة جمعا خلالها ثروة بلغت قيمتها 135مليار دولار.