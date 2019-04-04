وأشار بيرس هانسون، وهو أحد سكان منطقة فاني باي القريبة من مدينة داروين الأسترالية، إلى أنه كان في رحلة صيد مع أصدقائه، قبل أن يلمح الحوامة تمر أمامه، الأمر الذي جعله يوثق المشهد غير المسبوق.

وقال صاحب الحوامة إنه نجح في صناعة المركبة يدويا دون الاعتماد على أي جهة ثانية، مضيفا "أنا مهتم بعالم الحوامات منذ أن كان عمري 12 عاما".

وأوضح غرينبرغر أنه صنع أول حوامة له في غضون شهرين ونصف، قبل أن يقرر صناعة الحوامة، التي ظهرت في الفيديو.

وبدأ غرينبرغر العمل على الحوامة في مايو 2018، ولم يكملها إلا بحلول فبراير 2019، لتصبح جاهزة لتطفو فوق المياه.

وأصيب السكان المحليون في فاني باي بالدهشة حين شاهدوا الحوامة تحلق لأول مرة. وقال أحدهم على حسابه في إنستغرام "لا يمكن أن أصدق عيني.. كانت لحظة سحرية"، في حين ذكر آخر "حانت اللحظة التي انتظرناها طويلا.. يا له من عرض".