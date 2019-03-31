وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الناشط الذي لم يتم ذكر اسمه، توقف أمام متجر للنباتيين في العاصمة لندن، السبت، وأخذ يأكل سنجابا نيئا.

وأثناء فعلته المقززة، كان الناشط يرتدي قميصا كتب عليه: "النظام الغذائي النباتي = سوء التغذية".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت شخصين عقب الاستفزاز الذي أحدث حالة من الارتباك أمام متجر النباتيين، وأظهر مقطع فيديو الناشط وهو يتعرض لتصفيد اليدين قبل ركوب سيارة الأمن.

وفي تصريح سابق، قال الناشط إنه أراد أن ينقل صورة واضحة عما يأكله البشر، وانتقد النباتيين قائلا إنهم "حولوا نظامهم الغذائي إلى ما يشبه الدين".

وأضاف: "النباتيون يسعون لتحويل البشر إلى حيوانات. يريدون جعل الإنسان يقتات على النباتات مثل البقرة".

وأثار استعراض الناشط انتقادات واسعة، وقال معلقون إنهم يأكلون اللحم أيضا لكنهم يحترمون خيار الأشخاص الذين قرروا ألا يأكلوا اللحوم.

في غضون ذلك، نفت جمعية النباتيين في بريطانيا ما قالت إنها مغالطات تروج حول أفرادها، وأكدت أن النظام النباتي ملائم لكافة الأشخاص وفي جميع الأعمار.

وسبق للناشط أن حضر عددا من أنشطة النباتيين وأكل اللحم النيئ أمامهم، ففي برمنغهام أكل من لحم رأس الخنزير، أما في مدينة لوس أنجلوس الأميركية فتناول لحم الدجاج في محاولة للاستفزاز.