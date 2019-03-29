وتمكن الفأر الذي أطلق عليه كثيرون ممن شاهدوا الفيديو "فأر النينجا" وهو من فصيلة "فأر الكنغر"، من الإفلات من الأفعى التي تضرب بسرعة أقل من 100 ميلي/ثانية.



واستطاع علماء جامعة "سان دييغو" بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا ريفرسايد وجامعة ديفيس، من تصوير اللقطة لأول مرة باستخدام كاميرات عالية السرعة.

وتطلب الأمر من فريق الباحثين نصب كاميرات بنظام الرؤية الليلية في الصحراء، لتسجيل استجابة الفأر السريعة، والتي كانت 70 ميلي/ثانية، في حين وصل ارتفاع القفزة لما يقارب ثمانية أضعاف طول الفأر.

واكتشف الباحثون أن من بين العوامل التي ساعدت الفأر في الإفلات من الأفعى الخطيرة، قدرته على سماع الأصوات ذات التردد المنخفض، مما يجعله يكتشف الهجمات المفاجئة، ويتجنب الحيوانات المفترسة.

كذلك فإن تمتع الفئران من هذه الفصيلة بعضلات قوية وأوتار ثخينة، يساهم في تمكينها من القيام بقفزات رأسية سريعة وعالية.