وفي المقطع المصور، وقع لحام على وثيقة تشبه تلك التي وقعها الرئيس الأميركي الاثنين، مضيفا أنه يهدي ولاية كاليفورنيا الأميركية للمكسيك.



وأضاف لحام الذي اشتهر بشخصية "غوار الطوشة"، أن القيمة القانونية لقراره تساوي قيمة قرار "الإرهابي ترامب الذي أهدى الإرهابي نتانياهو الجولان"، على حد تعبيره.



واختتم الفنان السوري الفيديو بقوله "الجولان أرض سورية وستبقى كذلك".

ووجدت الولايات المتحدة نفسها في معزل عن بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي بسبب قرار الرئيس ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، إذ لقي القرار اعتراضا من بقية دول المجلس.



وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، الخميس، إن القرار الأميركي انتهاك لقرار عام 1981، في حين قال فلاديمير سافرونكوف، نائب المندوب الروسي، إن الولايات المتحدة انتهكت قرارات المنظمة الدولية وحذر من أنها قد تؤجج انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.



أما الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، فقد عبرت يوم الثلاثاء عن مخاوفها من حدوث "عواقب أوسع نطاقا جراء الاعتراف بالضم غير القانوني وكذلك من التداعيات الإقليمية الأوسع"، وفقا لوكالة رويترز.



وكانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجولان في حرب عام 1967 وضمتها في 1981 في خطوة أعلن مجلس الأمن أنها "باطلة ولاغية وبلا أثر قانوني دولي".