وبحسب منظمي اليانصيب، فإن الجائزة الضخمة التي جرى سحبها، ليلة الأربعاء، وتصل قيمتها إلى 768.4 مليون دولار، هي ثالث أكبر فوز في تاريخ اليانصيب الأميركي.

وأوضحت أن الأرقام الستة للتذكرة الفائزة كانت متطابقة تماما مع الرقم الذي أفرزته عملية السحب.

وبوسع الفائز أن يختار استلام مبلغ واحد فقط قدره 477 مليون دولار، أما إذا قبل بأن يُقدم له على دفعات خلال 29 عاما، فسينال 768.4 مليون دولارا كاملة.

وفي حال كان الفائز مستعجلا فإنه سيضيع على نفسه مئات الملايين من الدولارات، لكن اسم الشخص المحظوظ لم يجر الإعلان عنه.

ويفضل عدد من الفائزين بجائزة اليانصيب ألا يعلنوا عن فوزهم الكبير لأسباب أمنية، ولأجل تفادي طلبات الإقراض التي يتلقاها الفائزون في العادة.

وما زالت جائزة اليانصيب التي جرى الفوز بها في كاليفورنيا سنة 2016 الأولى في التاريخ الأميركي إذ وصلت إلى 1.586 مليار دولار، أما الثانية فذهبت إلى شخص في ولاية تينيسي، خلال أكتوبر الماضي، وبلغت 1.537 مليار دولار.