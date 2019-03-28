وقالت إدارة المطافئ على "تويتر" إن نحو 80 من رجال الإطفاء عملوا لمدة ساعتين لإخماد النيران التي اندلعت الثلاثاء في متحف مكتبة مخطوطات كاربيليس.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن وسائل الإعلام قالت إن الطابق الثاني من المبنى المؤلف من 3 طوابق، ويعود تاريخه إلى مئة عام انهار أثناء الحريق.

ووفقا لوكالة "رويترز" بدأ التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وقالت صحيفة "سانت لويس ديسباتش"، إنه مع انطلاق أجراس الإنذار، هرع رجال الإطفاء لإخراج الصناديق والتماثيل وغيرها من القطع الأثرية.

ولم يتضح حتى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء ماذا كان في المتحف الذي يضم بعضا من أكبر المجموعات الخاصة في العالم للمخطوطات الأصلية، وذلك لأن مقتنياته تنتقل بالتناوب بين أكثر من 10 متاحف في الولايات المتحدة.