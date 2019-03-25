ذكرت صحيفة بيلد الأحد، أن وثائق كشفت أن ألبرت ريمان الأب، وألبرت ريمان الأبن استخداما المدنيين الروس والأسرى الفرنسيين كعمال سخرة.

وقال المتحدث باسم العائلة بيتر هارف، الذي يترأس شركة جيه إيه بي القابضة الخاصة بالعائلة، إن بحثا داخليا أكد النتائج التي توصلت إليها صحيفة بيلد.

أضاف أن العائلة لم تتحدث أبدا عن الحقبة النازية، لكن الأدلة تبين أن الأب والأبن، اللذين توفيا عامي 1954 و1984، "مكانهما السجن".

وقال هارف إن الورثة يعتزمون نشر البحث والتبرع بمبلغ 10 ملايين يورو (11.3 مليون دولار) للأعمال الخيرية.

لدى شركة جيه إيه بي حصص في سلسلة المطاعم بريت - آه - مانجيه وكريسبي كريم دوناتس وبيتس كوفي وغيرها من الأعمال التجارية.