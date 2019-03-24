وكان المبنى السكني معروفا باسم "العملاق الأبيض"، وقد تمت إزالته للسماح بأعمال تشييد أخرى مكانه.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء لنحو 2500 شخص، صباح الأحد، قبل بدء العملية التي استخدمت خلالها 290 كيلوغراما من المواد المتفجرة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتقع مدينة دويسبورغ ضمن منطقة الرور الصناعية، التي من المقرر أن تشهد إزالة عدد آخر من المباني الكبرى في إطار خطط لتطوير المنطقة.