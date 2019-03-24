وبحسب ما أوردت "ديلي ميل"، الأحد، استقال كيس جوسينز ( 55 عاما) من وظيفته في هولندا التي كانت تدر عليه 55 ألف دولار سنويا، بعد أن شعر بأن هناك شيئا ما يجب فعله، على الرغم من النجاح والراحة اللتين كانتا تطبعان حياته.

ولم يكن المنزل مثل ذلك الذي نعرفه، إذ ليست فيه إمدادات ماء وكهرباء تقليدية، ويعمل الزوجان على تزويده بالطاقة عبر ألواح شمسية، ويجلبان الماء من نبع قريب، والخشب لتدفئة المنزل، وباتا يعيشان فيها بشكل بدائي للغاية لا يمت للحداثة بصلة.

وبدأت القصة في عام 2016، عندما زار الزوجان، اللذان ظل ابنهما في هولندا، منطقة ريفية في البرتغال، ووقعا في حبها، وقرر البقاء هناك، وتركا عملهما نهائيا في مايو 2017.

وقال الرجل الهولندي: "لقد وجدنا شيئا لم نره من قبل"، وأضاف "الجمال الطبيعي كان مذهلا وكان الناس ودودون، لذلك قررت العيش كل حياتي هنا".

وأنفق الرجل مبلغ 31 ألف دولار أميركي لشراء قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع، وكلفه بناء فوق هذه الأرض مبلغ 34 ألف دولار.

ولم يستعن جوسينز بشركة أو عمال في نباء المنزل الخشبي، بل اعتمد على نفسه وعلى زوجته، مستفيدا من خبرته السابقة في شركات البناء، واستغرقت عملية تشييد المنزل نحو شهرين، موثقا ذلك بالصور.

ولكن، كيف يعتاش الزوجان؟ يجيب الرجل الهولندي إنهما يعملان على تربية الخنازير، وبيع محصول أشجار الفلين التي تنمو في الأرض التي يملكانها.

وإلى جانب الخنازير، يربي الزوجان أيضا الكلاب والدجاج، وقالا إنهما يشعران بـ"الحرية" بعدما استقرا في هذه المنطقة الريفية النائية.