ونشر سامر المصري الذي اشتهر بدور "العكيد" أبو شهاب في مسلسل باب الحارة الشهير، صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام تجمعه بالممثل العالمي بيرس بروسنان صاحب شخصية جيمس بوند الشهيرة.

وعلّق النجم السوري على الصورة قائلًا: "كان لي الشرف أن أقف أمام أسطورة التمثيل الهوليوودي.. بيرس بروسنان.. لقطة من فيلمنا الجديد the Misfits.. قريبًا".

ولم يحدد النجم السوري موعد الانتهاء من الفيلم أو وصوله إلى شاشات العرض.

كما يشارك المصري حاليًا في مسلسل "الحرملك" رفقة عدد كبير من النجوم في الوطن العربي، ومنهم الفنانة التونسية درة والنجم السوري باسل خياط وسلافة معمار وباسم ياخور وقيس الشيخ نجيب وآخرين، وهو من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترة وصول المماليك إلى السلطة في بلاد الشام، من خلال فانتازيا شامية ضمن "حدوتة شعبية" من المفترض أن أحداثها تدور في العاصمة السورية دمشق.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سامر المصري كان مسلسل "السلطان والشاه" الذي عُرض العام المنصرم وشارك في بطولته الفنان المصري محمد رياض والفنانة الأردنية صفاء سلطان والنجمة اللبنانية مادلين طبر وميسون أسعد ومارغو حداد وغيرهم.