وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فقد استطاع المصور الفرنسي إيوان كاوي أن يلتقط صورة للحظة المذهلة وسط الجو بعدما قفز الاثنان فوق المنطقة الأثرية الشهيرة.

واعتبر كاوي اللحظة التي نجح بتوثيقها في مصر بمثابة تجربة العمر التي تحصل مرة واحدة، وأعرب عن أمله في أن يتكرر الأمر مرة أخرى في المستقبل.

وقالت عاشقة القفز الحر، كارين جولي، إنها وجدت متعة في تحويل نفسها إلى ما يشبه لوحة التزلج، وأضافت أنها إنسانة عاشقة للحرية والسرعة.

وتم التقاط صورة المغامرين على علو 4572 متر، خلال فعاليات بطولة دولية للقفز الحر أقيمت بمصر، في فبراير الماضي.

ويحرص المصور على التقاط صوره من الطائرة ويلاحق رياضات مثيرة في الغالب، ويقول إن متابعة القفزة الفريدة كان أمرا لا يصدقا.

وأبدى معلقون إعجابهم بما قامت به كارين جولي وصديقها غريغ كوزيي يساهم في عرض جمال الآثار المصرية وجذب السياح إليها.