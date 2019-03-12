وكانت مصادر قالت لـ"رويترز" في وقت سابق، إن الشركة تهدف إلى تدشين خدمة بث تلفزيوني في أبريل المقبل، ستشمل على الأرجح خدمة اشتراكات تلفزيونية.

وغالبا ما تدشن "أبل" المنتجات والخدمات في الأسابيع اللاحقة للمناسبات التي تقيمها.

وفي الدعوة التي وجهتها الشركة الاثنين، لم تحدد "أبل" محور المناسبة، واكتفت بسطر واحد تقول فيه "حان وقت العرض".

ولطالما لمحت "أبل" إلى اعتزامها تقديم خدمة فيديو، وأنفقت ملياري دولار في "هوليوود" لإنتاج محتوى خاص بها، ووقعت عقودا مع نجوم كبار مثل أوبرا وينفري.

وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" في وقت سابق، إن الخدمة قد تعيد بيع اشتراكات من "سي بي إس كورب" و"فياكوم" و"ستارز" التابعة لـ"لايونز جيت إنترتينمنت" وغيرها، إلى جانب محتوى "أبل" الأصلي.

ومن المتوقع تدشين الخدمة التلفزيونية على مستوى العالم، في خطوة طموحة لمنافسة خدمات "نتفليكس" و"برايم فيديو" التابعة لـ"أمازون دوت كوم"، ومن المرجح أن يتم توزيع الخدمة عبر متجر تطبيقات "أبل"، المتاح حاليا في أكثر من 100 دولة.

وصارت المبيعات المحتملة من الخدمة التلفزيونية محط اهتمام المستثمرين، بعد أن أعلنت "أبل" في يناير أول انخفاض على الإطلاق في مبيعات "آيفون" خلال فترة التسوق المهمة بموسم العطلات، وقالت إنها ستخفض أسعار الهواتف في بعض الأسواق بما يتماشى مع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وتجري "أبل" مباحثات أيضا مع "إتش بي أو"، وهي جزء من "وارنر ميديا" المملوكة لـ"إيه تي آند تي"، كي تشارك في الخدمة، وقد يتم ذلك بحلول وقت التدشين، وفقا لما ذكره مصدر مطلع.