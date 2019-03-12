وأثناء مرور الشخص المحظوظ قرب أحد المحال التجارية، انهار جزء من السقف الحجري بسبب الرياح القوية، وهوت كومة كبيرة من القرميد لترتطم بالرصيف بشكل قوي.

لكن لحسن حظ ذلك الرجل، أن الكومة سقطت على الأرض بعد ثانية واحدة فقط من عبوره للمكان الواقع في منطقة ستوك نوينغاتون شمال شرقي العاصمة الإنجليزية لندن.

وحسب تسجيل كاميرا المراقبة فإن الحادثة وقعت في العاصمة الإنجليزية في العاشر من مارس الحالي أي يوم الأحد الماضي.

وتعرضت أجزاء من المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لرياح عاتية وأمطار غزيرة، مع توقعات باستمرار أحوال الطقس السيئة لعدة أيام.