وقالت الصحيفة إن طائرة صغيرة اصطدمت بعجلة هوائية ارتفاعها حوالي 20 مترا هي جزء من مدينة ترفيهية بمدينة تاري في أستراليا.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة اصطدام الطائرة في "العحلة"، فيما سمع أصوات الأطفال الذين في الدولاب وهم يصرخون من الرعب والخوف.

وسمع صوت فتاة، يبدو أنها كانت تصور الطائرة أثناء مرورها بالقرب من الدولاب، وهي تصرخ قائلة "ستتحطم".

وقالت الفتاة أمبر كريستين أرندل (13 عاما) إنها كانت برفقة شقيقها الصغير جيسي، عندما ارتطمت الطائرة من طراز "شيتا سييرا 200" بالعجلة.

وكانت فيلم الفيديو عرض في المحكمة العليا في نيوساوث ويلز الاثنين، وسمع صوت أمبر وهي تقول أيضا "انظر يا جيسي.. طائرة.. سنرى طائرة"، ثم سمعت وهي تقول "يا إلهي,, ستتحطم.. ستتحطم.. ستتحطم".

ثم سمع صوت الصبي جيسي وهو يصرخ وينادي والدته، ثم وهو يسأل شقيقته "هل سنسقط؟.

ووقعت الحادثة عام 2011، لكن الفيديو ظهر مؤخرا، بعد أن قاضت أمبر، البالغة من العمر الآن 21 عاما، مجلس بلدية تاري، والطيار بول كلاريندون كوكس، من جراء معاناتها من مشكلة نفسية جراء الحادثة.

كذلك يقاضي الطيار كوكس، الذي لم يلحق به أي أذى من جراء الحادث، مجلس البلدية بزعم أنه كان مهملا من نواح عدة.

وقال كوكس إن المجلس فشل في إغلاق الممر الهوائي مع علمه بوجود دولاب هوائي في المنطقة.