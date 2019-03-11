فبعد أن حط بيشوب بالمظلة، وبمجرد ملامسته الأرض بعد ساعتين من التحليق فوق منطقة وادي أورورال في متنزه نامدجي الوطني، على تخوم العاصمة كانبيرا، حتى شاهد حيواني كنغر يتقدمان نحوه مسرعين.

وأظهرت لقطات الكاميرا التي كان بيشوب، البالغ من العمر 35 عاما، يضعها على رأسه حيوانا الكنغر يتقافزان سريعا باتجاهه، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

ولوهلة كان بيشوب يعتقد أنهما سيكونان لطيفان معه، حتى أنه سمع وهو يقول لهما "ماذا هناك أيها القافزان؟"

لكن بيشوب، المظلي في سلاح الجو الأسترالي، فوجئ بلكمة تقليديه من الكنغر قبل أن يتراجع إثر اللكمة الثانية.

وحاول بيشوب الدفاع عن نفسه، لكن نظرا لأنه كان مقيدا بالمظلة، فإنه لم يتمكن من مجاراة الكنغر الملاكم.

ثم بعد لحظات سمع بيشوب وهو يتأوه، ويشتم الكنغر، الذي أخذ يقفز مبتعدا لينضم إلى رفيقه الذي ظل بعيدا بعض الشيء عن المشهد.

وفي نهاية الواقعة وبعد الهبوط بالمظلة والمواجهة المثيرة، لم يصب بيشوب بأذى من الكنغر لكنه أوضح أنه كان يعتقد أن الحيوان الملاكم سيكون صديقا معه، عندما شاهده يقترب منه.

لكنه أوضح أنه بدأ يشعر بالخوف بعد أن بدأ الكنغر بمهاجمته.