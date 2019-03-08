وأعلنت الوزارة على موقعها الرسمي، أنها اتخذت القرار "في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها".

وبدأت الوزارة خطتها الجديدة من اليوم، الجمعة، حيث نشرت الخطبة التي حملت عنوان "الشهادة في سبيل الله بين الحقيقة والادعاء" بـ10 لغات على موقعها الإلكتروني، وهي الألمانية والفرنسية والسواحلية والهوسا والروسية والإسبانية والإنجليزية واليونانية والتركية والأردية.

وذكرت الأوقاف أنها ستعتمد على "عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بالمركز الإعلامي" لترجمة الخطبة، فضلا عن نشرها "مرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة".