وذكرت "سكاي سبورتس"، الخميس، أن المشجع الذي تعرض للطعن أدخل إلى أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية، حيث أجريت له جراحة طارئة بسبب الجروح التي أصيب بها.

ووقعت حادثة طعن الرجل البالغ من العمر (44 عاما) عندما كان ثلاثة من أنصار يستقلون سيارة أجرة في طريق العودة إلى وسط باريس، ليل الأربعاء الخميس، بعد انتهاء مباراة "الشياطين الحمر" وسان جرمان التي انتهت 3-1.

وبحسب "سكاي سبورتس"، فإن أنصار الفريق كانوا يحتفلون داخل سيارة الأجرة بفوز مانشستر يونايتد، الأمر الذي أثار انزعاج السائق، ودفعه لإيقاف سيارته وإخراج مشجعي الفريق الإنجليزي.

وبعد ذلك، أشهر السائق سكنيا وهدد سيدة كانت ضمن مشجعي الفريق الضيف، وهددها بها، قبل أن يتدخل رجل كان معها ليتلقى الأخير طعنه في صدره.

وقالت الشرطة الفرنسية إنها اعتقلت شخصا يشتبه في ارتكابه جريمة الطعن.