وسجلت كاميرا المراقبة عملية السرقة، التي أقدم عليها شخصان، يبلغ عمرهما 54 و45 عاما على التوالي، جرى اعتقالهما في وقت لاحق.

وقالت "ذا صن" إن السارقين استوليا على حقيبة مليئة بالمال والمجوهرات وجوازات السفر، وذلك بعد تشتيت تركيز ضحاياهما في متجر للهواتف المحمولة، يتواجد داخل المطار.

وتبدأ العملية بتجول أحدهما داخل المتجر لمراقبة الضحايا ومعرفة "الغنيمة الأكثر أهمية"، ثم يعطي تعليماته للسارق الثاني، الذي يتسلل إلى جانب الضحية، ثم ينجز مهمته.

ويظهر الفيديو السارق وهو يحاول إيهام الضحية بأنه يرتدي معطفه، ثم يستخدم يده اليسرى لسرقة الحقيبة ويخبئها تحته لكي لا يثير الشبهات.

وقالت الشرطة البريطانية إنه جرى اعتقال الرجلين في منطقة أيزلورث، غربي لندن، مضيفة أنها عثرت داخل منزلهما على مجوهرات ثمينة وساعات فاخرة.

وحكم على أحدهما بالسجن لمدة عامين و8 أشهر بسبب السرقة، والثاني بـ12 شهرا بتهمة المشاركة في السرقة.

ويقع مطار هيثرو في غرب العاصمة البريطانية، ويعد من أكثر مطارات العالم ازدحاما، إذ يشهد مدرجاه نحو 2000 رحلة يوميا، ويعبر من خلاله قرابة 75 مليون مسافر سنويا.