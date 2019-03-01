وكشفت بعض المدارس في مقاطعة كيبيك، عن مخططها لتجربة مشروع "ساحة اللعب الخشن" داخل المدارس الابتدائية، لتكون مساحة مراقبة سيتمكن فيها الطلاب من اللعب بخشونة مع بعضهم البعض، لكن بضوابط معينة.

ووفقا لموقع "ناشونال بوست"، سيسمح للطلاب الصغار الإمساك ودفع بعضهم البعض بخشونة، وحتى ممارسة "المصارعة"، داخل أماكن مخصصة في الفسحة المدرسية.

وقالت إحدى المدارس التي تنوي تطبيق المشروع، إن مشاركة الطلاب ستكون "تطوعية"، ولن يجبر أي من الأطفال على المشاركة في "اللعب الخشن".

كما أكدت المدرسة أن الضرب والركل والعض ورمي الأدوات بين الطلاب سيكون ممنوعا تماما.

وتهدف المدارس إلى مساعدة الطلاب ذو الطاقة الزائدة على إخراج قواهم كاملة داخل هذه الساحات، التي ستساعدهم على التركيز وقت الدراسة داخل الصفوف.