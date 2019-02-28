وقالت إدارة حرس الحدود، الخميس، إنها تشتبه في أن الشركات الأربع احتجزت الحيتان بشكل غير قانوني.

وأكدت الإدارة مزاعم نشطاء البيئة بأن الحيتان محتجزة في أوضاع صعبة بمنشأة احتجاز بحرية قرب فلاديفوستوك، وأنها بحاجة إلى إطلاق سراحها وإعادتها، ومع ذلك لم تحدد الإدارة موعدا للقيام بهذا.

ودق نشطاء ناقوس الخطر أواخر العام الماضي، عندما تم اصطياد الحيتان قبالة ساحل المحيط الهادئ، حيث يتيح القانون الروسي صيد الحيتان لأغراض "علمية" فحسب.

إلا أن نشطاء يعتقدون أن الحيتان تم صيدها واحتجازها للبيع إلى جماعات أجنبية تعمل في مجال السيرك.