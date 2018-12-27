وأشارت صحيفة "صن" البريطانية، التي نشرت الفيديون إلى أن الفتى أرسلان كايبكولوف، عبّر للصحفيين بعد الانتهاء من جولته، عن انبهاره وإعجابه بالطائرة، قائلا: "شيء لا يصدق.. لقد تحقق حلمي"، مضيفا: "هذه واحدة من الطائرات الأكثر سرية.. كان لي شرف اكتشافها".

وأشار كايبكولوف إلى أنه تمكّن من الجلوس على كرسي قائد الطائرة، وكذلك الدخول إلى قاعة المؤتمرات ومقصورة الوفد المصاحب، هذا إلى جانب أماكن أخرى في الطائرة، لكن دون تصوير بسبب السرية.

وتضم الطائرة حانة مجهزة بالكامل وصالة ألعاب رياضية، إلى جانب غرفة نوم بحمام مطلي بالذهب وغرفة كبيرة للاجتماعات، التي يترأسها بوتن حين يكون في السماء.

وتأتي جولة الفتى داخل الطائرة، في إطار تفاعل الكرملين مع الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، حيث يعاني كايبكولوف من اضطرابات نادرة في المناعة، وهو الوحيد المصاب بهذا المرض في روسيا.

ولم يكن الرئيس الروسي متواجدا على متن الطائرة خلال جولة الطفل، لكنه تحدث معه عبر الهاتف من الكرملين، وأهداه كاميرا فيديو.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قيمة الطائرة تبلغ 390 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نصف مليار دولار.

