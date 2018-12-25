وأشارت الصحيفة في تقرير، عن علاقة استمرت 8 سنوات بين جوزيه مورينيو (55 عاما) وروبنسون (41 عاما)، التي تصغره بـ14 عاما، مشيرة إلى أن أول صورة التقطت لهما تعود إلى عام 2010.

وعلى الرغم من حذف الصور من أكثر من منصة اجتماعية، واختفاء بعضها تماما من الإنترنت، على مدار الأيام القليلة الماضية، فقد تداول مستخدمو مواقع التواصل بعضها بشكل كبير.

وقالت الـ"صن"، إن مورينيو كانت له "عطلات غريبة" مع خبيرة تكنولوجيا المعلومات روبنسون، التي تمتلك منزلا تبلغ قيمته 1.2 مليون جنيه إسترليني شمالي العاصمة البريطانية لندن.

وكانت الكاميرات قد التقطت ابتسامة عريضة لروبنسون مع مورينيو، عندما كان مديرا لنادي ريال مدريد في عام 2010، وبقي على اتصال معها، وكان يعرف بهذه العلاقة عدد قليل من أصدقائهما.

وعندما سئلت روبنسون عن علاقتها مع البرتغالي مورينيو، اكتفت بالقول: "لا أعرف ما الذي تتحدثون عنه".

ومورينيو، متزوج من ماتيلد (52 عاما)، المعروفة أيضا باسم تامي، منذ ما يقرب من 30 عاما، وله منها ولدان هما ماتيلد (21 عاما) وخوسيه ماريو (18 عاما).