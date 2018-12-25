ووجهت آنا ولوسي دي سينكي (33 عاما) نداء لإبداء التعاطف معهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للسماح لهن بالزواج من صديقهن المشترك بن بيرن، بعد أن اصطدما بالعوائق القانونية، وفق ما ذكر موقع "ستاندر ميديا" البريطاني، الثلاثاء.

وتحدثت الفتاتان التوأم على قناة "هيوز" التلفزيونية الأسترالية قبل أيام، وقالتا: "لدينا شريك واحد هو بن، ونود الزواج منه يوما ما، لكن القانون في أستراليا يقول إننا لا نستطيع، إذن ماذا نفعل؟".

ونشر التوأم مقطعا مصورا في إنستغرام مؤخرا قالتا فيه: "لدينا مشكلة فريدة من نوعها. نريد أن نتزوج من رجل واحد"، مما أثار موجة من التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي محليا وعالميا.

وبينما تحظر أستراليا تعدد الزوجات بموجب قانون الزواج لعام 1961، يصر التوأم، وهما من مدينة بيرث، أنهما كانا دائما يفكران في الزواج من بن والارتباط به سويا للأبد.

وكان بيرن يعيش على بعد 40 دقيقة بالسيارة من الأختين التوأم، قبل أن ينتقل ووالدته للعيش معهما في عام 2017. وقالت التوأم إن بيرن يعاملهما بشكل متساوٍ تماما.