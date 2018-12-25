وصرح مدعي دائرة كيب وآيلاندس، مايكل أوكيفي، لصحيفة "بوسطن غلوب"، بأن كيفين سبيسي من المقرر أن يمثل أمام محكمة دائرة نانتاكيت في 7 يناير المقبل.

وأضاف أوكيفي أن بلاغا جنائيا رفع بمعرفة قاضي خلال جلسة استماع عامة الخميس.

وتقدمت المذيعة الإخبارية السابقة، هيذر أونرو، في نوفمبر 2017، وقالت إن الممثل وضع يده أسفل سروال ابنها الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما وأمسك بأعضائه التناسلية داخل مطعم في يوليو 2016.

وكان سبيسي قد اعترف العام الماضي بتحرشه بالممثل أنتوني راب، عندما كان قاصرا، قبل نحو 30 عاما، وقد توالت عشرات الاتهامات له في قضايا مشابهة.