وقالت وزيرة العمل البريطانية، آمبر رود، إن تصرف يونكر، يجب أن يخضع إلى تحقيق رسمي، واصفة إياه بـ"الشنيع"، وفق ما أوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية، السبت.

ووقع الحدث في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عندما عقد الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل لمناقشة قضية انسحاب بريطانيا من الاتحاد المعروفة بـ"البريكست"، وكانت الوزيرة حاضرة هناك، إلى جانب رئيستها، تيريزا ماي.

ولم يتوقف يونك عن العبث بشعر السيدة التي بدا عليها الإحراج، بل أخذ يقبل كل سيدة في طريقه. وانهالت التعليقات على فيديو رئيس المفوضية الأوروبية الذي حقق نسبة مشاهدات عالية، وقال البعض إنه يبدو "في حالة سكر".

وأضافت الوزيرة البريطانية: " لقد كان شنيعا (تصرف يونكر). ولم أحب الطريقة التي كان يمسك بها برئيسة الوزراء (تيريزا ماي)".

وأشارت رود، التي شغلت في الماضي منصب وزيرة المرأة والمساواة، إلى أنها تجنبت عناق المسؤولين الأوروبيين في بروكسل مرارا، مدعية أنها تعاني من نزلة برد، قائلة إن المسؤولين هناك يفرطون في العناق.

وتابعت:"لو حدث ما فعله يونكر في البرلمان البريطاني، لرغبت بوجود شكوى رسمية".

لكن هذا الفيديو لا يعد الأول من نوعه، ففي مايو 2017 وجهت الاتهامات إلى يونكر بأنه كان "في حالة سكر شديد" خلال إحدى المحادثات. وفي يوليو الماضي التقطته الكاميرات وهو يمشي مترنحا خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).