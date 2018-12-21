وشارك الرئيس الفيديو الغنائي القديم على حسابه في تويتر، حيث قام بأداء أغنية "الفدادين الخضراء" مع ميغان مولالي، بطلة مسلسل "ويل وغرايس" الذي حاز على جائزة إيمي عام 2006.

وعرض ترامب الفيديو على "تويتر" بينما كان يستعد للتوقيع على قانون لدعم وتمويل القطاع الزراعي بمبلغ يصل إلى 867 مليار دولار، والذي أطلق عليه رسميا اسم "قانون تحسين الزراعة"، الذي ينص على دعم ومساعدة المزارعين الذي يعانون من أجل توفير الطعام.

وكتب تعليقا على الفيديو يقول "المزارع بيل يغني في 15 دقيقة" مع وسمي "إيميز" و"تي بي تي"، والأخيرة تعني صورة أو لقطة أو فيديو من الماضي.

ولم تتضمن التغريدة أي إشارة لميزانية الكونغرس أو لقانون تحسين الزراعة أو غيرها.

وجلبت تغريدة ترامب ردود فعل اتسم معظمها بكونها رافضة ومستنكرة، وقال له أحدهم "نشر فيديو ساخر أو مضحك هنا هو أمر يخصنا.. احتفظ بمسارك وبخطك".

وقالت أخرى "نخبة هوليوود.. هل أنا محقة".

وردت عليها واحدة أخرى تقول "آن الأوان لإجراء فحص للمخدرات له (الرئيس)".