وانطلق مصورو رويترز في شوارع المدن بجميع أنحاء القارة، ليصوروا التجار وهم يبيعون كل شيء من قبعات بابا نويل إلى اللحى المستعارة، والزينة الملونة لأشجار عيد الميلاد.



وفي نيروبي قال جوزيف مولي، إن الأشجار ودمى بابا نويل المطاطية هي أكثر السلع مبيعا.



وفي دكار التي يغلب المسلمون على سكانها وأبوجا التي ينقسم سكانها بين المسيحيين والمسلمين، قال باب مودو، وإيكو أونيوتشي، إنهما باعا الكثير من القبعات.



وقالت كوني عائشة، وهي بائعة في أحد شوارع أبيدجان "عيد الميلاد مهم جدا لبلادي.. الناس يحبون الاحتفال وشراء الكثير من السلع حتى لو كانت الأسعار مرتفعة".