وظهر راموس وهو يصور من داخل مسجد الشيخ زايد، وقت صلاة الظهر، مرتديا الزي الإماراتي الكامل.

وبعد تجوله بكاميرا هاتفه في أرجاء المسجد، أظهر راموس وجهه وقال: "هذا أروع شيء رأيته في حياتي، أنه مذهل".

ونشر راموس صورة له داخل المسجد، مرتديا الزي الإماراتي، وعلق عليها: "أنه مكان فريد من نوعه. الاحترام والتقدير. شكرا على الترحيب والمحبة. أبوظبي".

كما قامت زوجات بعض لاعبي ريال مدريد بزيارة مسجد الشيخ زايد، حيث نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية صورهن وهن يرتدين العباية، في ساحته الخارجية.

ويخوض ريال مدريد بطولة كأس العالم للأندية في أبوظبي، حيث سيلاقي نادي العين الإماراتي في نهائي البطولة السبت.