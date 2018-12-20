والتقطت عدسات الكاميرا، الأربعاء، كوربن وهو يتمتم، وأظهرت حركة شفاهه أنه ربما قال "امرأة غبية" بعد مداخلة لماي، ليواجه بعد ذلك سيلا من النقد والمطالبات بالاعتذار.

وبعد أن تم تداول مقطع فيديو للحادثة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وإثر اتهامات له بمعاداة النساء، عاد كوربن عند استمرار جلسة مجلس العموم وتحدث عما جرى.

وقال : " في مجلس العموم اليوم أشرت إلى الأشخاص الذين يريدون تحويل الجدل حول الأزمة الوطنية التي تمر بها البلاد إلى حفلة موسيقي." مؤكدا أنه قال "أشخاص أغبياء ."

وأضاف: " لم أقل امرأة غبية عن رئيسة الوزراء أو أي شخص آخر، وأنا أعارض كليا التمييز ضد النساء أو اللغة المهينة لهن بجميع أشكالها."

وكان الزعيم المعارض يشير إلى دعوات ماي الجميع للاحتفالات بعيد الميلاد، في خضم الجدل السياسي المستمر في بريطانيا على خلفية "البريكست" والاتفاق الذي قدمته للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعد الاتفاق الذي قدمته ماي للخروج من بريطانيا، شهدت حكومتها استقالة عدد من الوزراء، وواجهت تصويتا على حجب الثقة عنها داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه، لكنها نجت منه.

وأعلنت ماي قبل بدء اقتراع حجب الثقة، بحسب ما نقل عنها نواب، أنها تعتزم مغادرة منصبها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في 2022.