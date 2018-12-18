وسيحصل بريدجيز على جائزة (سيسيل بي دوميل) التي تقدمها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية سنويا لشخصية كانت لها بصمة دائمة على عالم السينما.

وكان النجم البالغ من العمر 69 عاما ترشح من قبل لجوائز غولدن غلوب خمس مرات وحصل عليها مرة عن دوره كفنان لموسيقي الريف أفل نجمه في الفيلم "القلب المجنون" (كريزي هارت) والذي حصل عنه أيضا على جائزة الأوسكار.

وقالت ميهر تاتنا رئيسة رابطة هوليوود للصحافة في بيان الاثنين "مجمل أعمال بريديجز الرائعة والمتنوعة خلبت ألباب وعقول المتفرجين في أنحاء العالم لأكثر من ستة عقود".

وتحمل جائزة سيسيل بي دوميل اسم مخرج هوليوود الذي برع في إخراج الأفلام الصامتة والناطقة. ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة أوبرا وينفري والنجوم جورج كلوني وروبرت دي نيرو وأودريهيبورن وهاريسون فورد وميريل ستريب.

وسيجري تسليم الجائزة في السادس من يناير في حفل غولدن غلوب في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.