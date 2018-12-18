وأوضح موقع صحيفة "مترو" أن شابا يدعى وروم شادادا، ويبلغ من العمر 23 عاما، قد اقتحم دار "كو أوب فونيرل هوم" لدفن الموتى بحي "غريت بار" بتاريخ 11 نوفمبر المنصرم، ليقوم بممارسة الجنس مع إحدى الجثث المسجاة هناك بانتظار دفنها.



واشارت الصحيفة إلى أنه جرى توجيه عدة تهم للشاب العاطل عن العمل تمثلت في الاعتداء الجنسي على جثة هامدة، والتعدي على ممتلكات خاصة للغير..



وقال المتحدث باسم الشرطة في برمنغهام إن شادادا قد مثل للمرة الأولى بتاريخ 21 نوفمبر، وما زال متحجزا مع استمرار جلسات المحكمة، وأشار المتحدث إلى أنه جرى إبلاغ أقارب المتوفى المعتدى عليه والذي لم تكشف الصحيفة عن جنسه إن كان رجلا أو امرأة.