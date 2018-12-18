ولم يرتد أرمسترونغ الحذاء في رحلته إلى القمر، ولكن يعتقد أنه استخدمه في رحلات أخرى، أو احتفظ به كحذاء احتياطي خلال سفره للفضاء الخارجي.

ومن بين الأشياء التي عرضت في المزاد، بدلة فضائية روسية، وصورة خاصة بأرمسترونغ، ومجموعة من دليل التعليمات الهندسية الخاصة بالمركبة "أبولو 11".

وبلغت عائدات المزاد وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية 110 آلاف دولار.