ويتوجب على العروس البحث جيدا عن فستان يليق بيوم الزفاف، فضلا عن تحضير نفسها لوضع مساحيق التجميل وتصفيف الشعر، والبحث عن باقة الورد المناسبة التي ستحملها في اليوم المنتظر، لكن عدد من العرسان الجدد ارتأوا أن يشاركوا في الأمر الأخير.

وابتكر عدد من العرسان طريقة جديدة في التزيين، تتمثل في وضع ورود في لحاهم الطويلة، حتى تبدو وكأنها باقة وربما حديقة، على ما أوردت صحيفة "صن" البريطانية، الاثنين.

وقالت الصحيفة إن هذه الموضة بدأت في الظهور على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وظهر في بعض الصور عريس وقد وضع ورود معدودة صفراء وزهرية اللون، فيما عمد آخر إلى عشرات الورود التي بدت كحديقة.

ولا يضع العرسان هذه الورود بالطبع أثناء حفل الزفاف، بل خلال جلسات التصوير التي توثق اقترانهما وتسبق حفل الزفاف.

وقال عدد من العرسان الذين طبقوا هذه التقليعة، إن السبب يعود إلى أن الورود تضفي أناقة أكبر عليهم خلال حفل العمر.

لكن صحيفة "صن" البريطانية استدركت قائلة إن هذه الموضة ليست واسعة الانتشار، كما يعتقد البعض، إذ لم يبد كثيرون رغبتهم أو وإعجابهم بها.