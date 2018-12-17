وقال الفنان في منشور على حسابه بإنستغرام: "وجدت هذه الحقيبة، وأحاول العثور على صاحبها"، بعد أن وجدها في شارع بمنطقة تقع بإحدى ضواحي إسطنبول.

وبعد أن شاهد ضابط شرطة المنشور، أعلم زوجين كانا قد أبلغا عن حقيبة ضائعة بالعثور عليها.

وتواصل أصحاب الحقيبة مع الممثل الذي طلب منهم وصف محتوياتها بالتفصيل.

وأشار الزوجان إلى أنهما كانا محظوظين بوجود مثل هؤلاء الأشخاص الطيبين، وفق ما نقل موقع صحيفة "حرييت" التركية.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة المجوهرات التي عثر عليها في الحقيبة تقدّر بمئات الآلاف من الدولارات.

ويشتهر الممثل ظافر بمشاركته في العديد من الأفلام الكوميدية، هذا إلى جانب الكثير من المسلسلات التلفزيونية.