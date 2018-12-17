ورصد المقطع الطفل وهو يستعد للقفز من الطابق الـ14 لبناية في مدينة ماكيفكا الأوكرانية، فيما كان عدد من الناس، من بينهم والدته، في الأسفل يصورون المشهد بهواتفهم.

وبعدما لوح بيديه للحاضرين، قفز الصبي بطريقة سيئة، حيث فشل في فتح المظلة المحلية الصنع بالوقت المناسب، مما جعله يرتطم بالأرض مباشرة، ويلقى مصرعه.

وقال شاهد عيان "كان هناك حشد من الناس ولم يحاول أحد منعه.. اكتفوا بالتصوير فقط"، مضيفا "حدث كل ذلك أمام عيني أمه.. قفز الولد بالمظلة طار قليلا ثم ارتطم بالأرض".

ووصلت سيارة إسعاف مباشرة بعد سقوط الفتى، إلا أنه جرى إعلان وفاته في مكان الحادث.

ويقول الخبراء "حتى لو فتحت المظلة في الوقت المناسب، لم يكن سينجو من الحادث".

وأوضحوا أن أقل ارتفاع يمكن القفز منه بالاعتماد على المظلة هو 70 مترا، أي ما يعادل مبنى من 25 طابقا، مشيرين إلى أنه حتى "لو توفر هذا الشرط، فإن القفزة ستظل خطيرة".