ومنذ صباح الأحد، يواصل عشرات الآلاف من الكوريون الشماليين التدفق على النصب التذكاري في مانسو هيل، بوسط بيونغيانغ، لوضع الزهور عليه.

ويحتضن المكان تمثالين من البرونز لـ"الزعيم العزيز" ومؤسس الدولة كيم إيل سونغ.

ويتزامن يوم 17 ديسمبر مع ذكرى صعود كيم إلى السلطة، إلا أن اليوم يرمز بشكل أكبر إلى ذكرى وفاة والده، الذي توفي عام 2011.

ومن المتوقع أن تستمر مراسم الذكرى حتى غدا الاثنين في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن البلاد تحيي كذلك، سنويا، ذكرى رحيل مؤسس الدولة، وذلك يوم الثامن من يونيو، ويعتبر "عيدا رسميا".