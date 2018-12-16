واضطر الخبير، الذي يدعى صالح ميمشغلو، إلى حذف التسجيل المصور من حسابه في إنستغرام، بعد أن نشره في العاشر من ديسمبر الجاري، وكان يحمل تعليقا يوضح أن ما يظهر فيه هو "جن".

وقال ميمشغلو عبر حسابه في إنستغرام: "تم تسجيل هذا الفيديو يوم أمس بواسطة أحد المتابعين لي. بالنسبة لأولئك الذين سألونا عما يظهر فيه، فقد اكتشفنا أنه جن يتجول في حقل ما"، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.

ورغم حذف ميمشغلو للفيديو، فإنه انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، مثيرا موجة من السخرية والاستهجان والتندر على مدار أسبوع كامل.

وقال أحد مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي مازحا: "إنه جني لطيف!"، في حين أبدى المئات شكوكهم بأن يكون ما ظهر في التسجيل هو "جن" بالفعل، قائلين إنه ببساطة "قرد يرتدي قميصا".

واعتذر ميمشغلو عما وصفه "المعلومات الخاطئة"، قائلا في تغريدة في الحادي عشر من ديسمبر، إن النص المرافق للفيديو الذي ظهر في حسابه في إنستغرام "لم يكتبه بنفسه"، إلا أنه لم ينكر مشاركة الفيديو.