وقال المصدر إن سائق سيارة الأجرة توقف في محطة بنزين بمقاطعة رومني مارش في إنجلترا حتى يتمكن راكبان معه، كانا في حالة سكر قوية، من شراء بعض الأغراض من المتجر الموجود بالمحطة.

إلا أن الفيديو أظهر أنهما لم يدخلا المتجر، بل خرج أحدهما، يبلغ من العمر 36 عاما، من الباب الخلفي للسيارة، وأراد تعبئة الوقود دون أن يطلب منه السائق ذلك.

وبما أنه كان شبه فاقد للوعي، فقد قام الراكب بتناول مضخة البنزين وراح يصبه على المقعد الخلفي لسيارة الأجرة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق مهول في السيارة بأكملها.

ولحسن حظ السائق والراكب الثاني، فقد فطنا لخطورة الوضع، وخرجا من التاكسي، قبل ثوان قليلة من اشتعال النيران، التي حولت السيارة إلى رماد.

وقالت "ذا صن" إن عناصر خدمة الإطفاء حضروا على وجه السرعة إلى عين المكان لإخماد الحريق، مشيرة إلى أن الحادث لم يخلف أي إصابات.

وتابعت "هرب الراكبان من مكان الحادث، لكن بفضل كاميرات المراقبة التي وثقت الواقعة، فقد ألقي عليهما القبض لاحقا".

وتم الحكم على الجاني بالحبس لمدة 6 سنوات و4 أشهر بعدما دانته المحكمة بتهمة الإضرام المتهور للنيران.