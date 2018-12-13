فعندما كان المصور الكندي تريفور بوتلبيرغ يلتقط صورا في ميناء ستانلي بأونتاريو في كندا ضربت موجة كبيرة في بحيرة إيري الميناء، فالتقط صورة رائعة.

ويبدو أن الموجة كانت على علم بوجود المصور، الذي كان في المكان والزمان المناسبين لمثل هذه اللقطة التي أثارت خيال المتابعين له ولصورته الأخيرة المذهلة.

بدت الصورة وكأنها تعكس وجها لشيء ما، حيوان ما أو شكل ما، غير أن معظم المتابعين أجمعوا على أنها قد تكون وجه قرد عملاقا، أو ربما وجه كلب ارتفاعه 30 قدما، هو ارتفاع الموجة.

المصور نفسه، البالغ من العمر 42 عاما، قال إنه تبدو كأنها صورة لصيادين رحلوا عن الحياة، لكن أرواحهم أظهرت نفسها على شكل موجة مدهشة.

وأضاف "فيما يتعلق بهذه الصورة على وجه التحديد، ارتطمت موجتان هائلتان معا وضربتا صخرة في البحيرة، فاندفعت الموجة المشتركة إلى ارتفاع 30 قدما.. في اللحظة نفسها التي كانت فيها الشمس تسدل أشعتها ملقية بأشعة دافئة على وجه الموجة، لتكشف عن هذه التعابير الغريبة".

وقال إن الصورة تشبه وجها يتكشف منبثقا من الأعماق وكأنها روح لأولئك الذين غرقوا مع سفنهم وعادت لتظهر من خلال هذه العواصف الكثيفة".