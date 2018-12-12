وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الفيديو على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن الأسد الصغير كشّر عن أنيابه وأطلق زئيره صوب الجواميس، التي لم تجرؤ على مهاجمته.

وسجل الفيديو، المصور المتخصص في تصوير الحيوانات البرية، لاماك شيخ، الذي قال إنه صور المشهد النادر مصادفة، بينما كان في الحديقة.

وأضاف: "كنت أقود السيارة عندما رأيت قطيع من الجواميس يسد الطريق. رأيت أسدا صغيرا على فوق سور تطوقه جواميس المياه".

وتابع :"أوقفت السيارة على الفور وبدأت في التقاط الصور".

ويظهر الفيديو، الأسد الصغير، وهو يعتلي السور، حيث حافظ على رأسه منخفضا محدقا في الجواميس، وكان يتحرك ببطء ليفحص تحركات القطيع المحيط ويطلق زئيره عندما حاول بعض القطيع الاقتراب منه، وفق المصور.

وبعد فترة وجيزة، وصلت لبؤتان إلى المكان واستطاعتا تشتيت القطيع وفك الحصار المضروب على الشبل.

يذكر أن قطيعا بمثل هذا الحجم يمكنه أن يقتل أسدا سواء أكان صغيرا أم كبيرا، خاصة في حال اعتبروه خطرا عليهم.