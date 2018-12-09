وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الغطاس بيتر شنايدر الذي كان يستمتع في أعماق المحيط ببولينيزيا الفرنسية، وجد نفسه محاطا بـ6 من أسماك القرش دفعة واحدة.

واقترب قرش من الغطاس ثم فتح فمه كاملا وعض رأسه لكنه لم يدرك سوى نظاراته، ولحسن حظ المغامر أن الحيوان المفترس ابتعد عنه سريعا.

وعقب الحادثة المرعبة التي سجلت سنة 2007 لكن الفيديو الخاص بها يطلق لأول مرة، قال شنايدر إنه أصيب بالذعر ولم يستطع أن يفعل شيئا، لكن عاد إلى السباحة بعدما شعر أن القرش لم يكن يرغب في الصيد أو القتل على ما يبدو.

ومن المعروف أن أسماك القرش تهاجم الغطاسين في العادة وتهدد حياتهم بشكل كبير، لاسيما إذا كانوا قريبين من مصادر طعام الأسماك العملاقة.

ويقول شنايدر، إن الغطاسين "يرتكبون خطأ فادحا" حين يقتربون من أماكن أسماك القرش، لا سيما عندما يقومون باستفزازها أو استدراجها للمزاح.