ووفق ما ذكر موقع "ذا إنديان إكسبريس"، فإن ملكة الجمال احتفلت على طريقتها الخاصة باللقاء غير المسبوق الذي جرى بين كيم وترامب على أرض سنغافورة في يونيو الماضي.

وارتدت العارضة زهرة خانوم، التي تبلغ من العمر 23 عاما، فستانا يناهز طوله 3 أمتار، ويؤرخ المصافحة التاريخية التي جرت بين رئيس أميركا وزعيم كوريا الشمالية.

وعلى الفستان، تظهر مصافحة بين يدين، الأولى تتزين بالعلم الأميركي والثانية بالعلم الكوري الشمالي، فيما تبرز في الخلفية أبرز المعالم بسنغافورة.

وقالت خانوم أثناء حديثها مع قناة "نيوز آيجا"، إن فستانها التقليدي السنغافوري يجسد الصورة "الأكبر" لما تمثله سنغافورة بالنسبة للعالم.

واستضافت سنغافورة في 12 يونيو الماضي، قمة تاريخية بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي، تعهد خلالها الزعيمان بالعمل على إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي وتحسين العلاقات بين البلدين.