ووضعت بلدة فريدبرغ الألمانية، 3 إشارات مرور لا تتحول للونين الأحمر والأخضر بصورة طبيعية، وإنما تظهر ظلالا على هيئة بريسلي وهو يؤدي حركاته الراقصة الشهيرة.

وكان بريسلي من أشهر نجوم العالم على الإطلاق أواخر الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وقد خدم في الجيش الأميركي من الفترة ما بين أكتوبر 1958 ومارس 1960.

وكانت القاعدة التي خدم فيها بريسلي موجودة في فريدبرغ، لكن السلطات سمحت له بالإقامة خارج القاعدة، مع والده وجدته.

وخلال فترة خدمته بالجيش، حرص بريسلي على أن تظل أعماله الغنائية تلقى نجاحا كبيرا، إذ قامت الشركة المنتجة لأعماله بإطلاق مجموعة من الأغاني كان قد سجلها بالفعل، وقد وصلت 10 من أغانيه إلى قائمة أفضل 40 أغنية، وهو لا يزال بالجيش.

كما قام بتعيين "سكرتيره" لتساعده في الرد على بريد المعجبين الذين اعتادوا التجمع أمام قاعدته العسكرية.

وخلال إقامته في فريدبرغ، تعرف بريسلي على فتاة في الـ 14 من عمرها تدعى بريسيلا، كان والدها أيضا عسكريا موجودا في ألمانيا.

وبعد عودة بريسلي إلى أميركا بقي على اتصال مع بريسيلا إلى أن انتقلت للعيش معه في أميركا عام 1963، ثم تزوجا عام 1967، وانفصلا في 1973، بعد أن حظيا بطفلة.