قال قائد الشرطة أوريستي كابوكاسا في مدينة أنكونا القريبة إن القتلى ثلاث فتيات وصبيين وامرأة بالغة، وهي أم رافقت ابنتها إلى "ديسكو" في كورينالدو حيث كان مغني راب إيطالي يمتع الحشود.

وأضاف كابوكاسا ان 12 من بين 35 مصابا كانوا في حالة خطيرة.

ولم يتم إعطاء أعمار الضحايا على الفور. ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا في الداخل عندما وقع التدافع أو طاقة استيعاب الملهى القصوى.

وقال مسؤولو إطفاء في إيطاليا ووكالة "أنسا" للأنباء إن الحاضرين في حفل مغني الراب الإيطالي سفيرا إيباستا في ملهى لانترنا آزورا الليلي أصيبوا بالذعر وهربوا للخارج، بعدما قام شخص ما برش مادة مشابهة لرذاذ الفلفل.

وقال مراهق لوكالة أنسا إنه اكتشف أن واحدا على الأقل من مخارج الطوارئ كان مغلقا عندما حاول الفرار.

وقال التقرير إن السلطات تحقق فيما إذا كانت جميع مخارج الطوارئ تعمل وقت الحادث أم لا.